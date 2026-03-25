Pakistan’dan Suudi Arabistan’a Destek

25.03.2026 10:52
Başbakan Şahbaz Şerif, Suudi Prens ile görüşerek barış ve istikrar için diplomatik temasları aktardı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel barış ve istikrarın tesisinde ülkesinin diplomatik temasları hakkında bilgi verdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, Suudi Arabistan'a yönelik son saldırıları güçlü şekilde kınadığını belirten Şerif, ülkesinin Suudi Arabistan ile sarsılmaz dayanışma içinde olduğunu ve bu ülkeye açık destek verdiklerini ifade etti.

Gerilimin yatıştırılması, çatışma halinin son bulması ve İslam aleminde birliğin sağlanmasının aciliyet gerektirdiğini vurgulayan Şerif, bin Selman'ı bölgesel barış ve istikrarın tesisinde ülkesinin diplomatik temasları konusunda bilgilendirdiğini kaydetti.

Şerif, yakın koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Pakistan Başbakanı Şerif, dün, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların çözümü için görüşmelere ev sahibi yapmaya hazır olduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz Görünce mest oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni Annesinin “yürüyebilecek misin“ sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik İkizi salondan çıkarıldı Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik! İkizi salondan çıkarıldı

11:46
Herkes onu konuşuyor 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak
11:45
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
Advertisement
