Pakistan'dan Yerli Gemi Savar Füze Testi Başarılı

Pakistan, yerli olarak geliştirilen gemisavar füzenin gerçek mühimmatla yapılan test atışının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Pakistan Donanmasının füze atış denemesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yerli üretim füzenin gelişmiş güdüm sistemi ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu kaydedilerek bu sayede değişen koşullara uyum sağlayabildiği ve hassas vuruş gerçekleştirebildiği aktarıldı.

Füzenin "yüksek hızda ve uzun menzilde hedefini isabetle vurduğu" belirtilen açıklamada, testin başarıyla tamamlandığı ifade edildi.