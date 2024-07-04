Pakistan, Gazze'den gelen tıp öğrencilerine burs sağlayacak

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Pakistan, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'den gelen Filistinli tıp öğrencilerine, eğitimlerine Pakistan'da devam edebilmeleri için burs sağlayacağını açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Baloch, başkent İslamabad'da düzenlenen haftalık basın toplantısında, Gazze'den gelen tıp öğrencilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baloch, Gazze'den gelen öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için Pakistan'daki tıp fakültelerine kayıt yaptırabileceğini ve bu kapsamda kendilerine burs sağlanacağını söyledi.

Kararın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın talimatıyla ülkenin tıp eğitimini düzenleyen Pakistan Tıp ve Diş Konseyi (PMDC) tarafından alındığını söyleyen Baloch, "Bu karar Gazze'deki öğrencilerin kardiyoloji, ortopedi, onkoloji, pediatri ve cerrahi alanlarında Pakistan'da tıp eğitimlerini tamamlamalarını sağlayacak ve Gazze'nin sağlık sistemindeki kritik ihtiyaçları karşılayacak." dedi.

Ülkede faaliyet gösteren bazı yardım kuruluşları da 100 Filistinli tıp öğrencisine burs vereceklerini açıkladı.