Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için İran ile diyalog, karşılıklı güven ve yakın koordinasyonun önemini vurguladı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Münir, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlığındaki heyetle Pakistan'ın Rawalpindi kentinde bir araya geldi.

Görüşme kapsamında ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik ve jeopolitik gelişmeler ele alındı, ortak güvenlik sorunlarına yönelik çözüm yolları değerlendirildi.

Münir, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için iki ülke arasında diyaloğun sürdürülmesi, karşılıklı güvenin artırılması ve yakın işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Erakçi de Pakistan'ın barış ve istikrara katkılarını takdir ettiklerini belirterek İran'ın ikili ilişkileri daha da güçlendirmek istediğini ifade etti.