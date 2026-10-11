Pakistan hükümeti, PTI'nin yönettiği Hayber Pahtunhva'da olağanüstü hal ilan etti - Son Dakika
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Pakistan hükümeti, PTI'nin yönettiği Hayber Pahtunhva'da olağanüstü hal ilan etti

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Pakistan hükümeti, PTI yönetimindeki Hayber Pahtunhva'da olağanüstü hal ilan edip eyalet yönetimini askıya alıp vali yönetimini devreye soktu. Başbakan Şahbaz Şerif başkanlığındaki kabine toplantısında güvenlik durumu ele alındı, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari öneriyi onayladı.

Pakistan'da hükümet, eski Başbakan İmran Han'ın kurucusu olduğu Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından yönetilen Hayber Pahtunhva eyaletinde olağanüstü hal ilan ederek eyalet hükümetini askıya aldı ve vali yönetimini uygulamaya koydu.

Dawn gazetesinin Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, Başbakan Şahbaz Şerif başkanlığında düzenlenen acil kabine toplantısında, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin güvenlik durumu ele alındı.

Kabine üyelerinin eyalet hükümetinin "terörle mücadele çabalarından kasıtlı olarak uzak durduğunu" değerlendirdiği toplantıda, durumun ciddiyeti nedeniyle anayasal yetkilerin kullanılması önerildi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, öneriyi onaylayarak eyalette olağanüstü hal ilan edilmesine karar verdi.

Kararla birlikte Hayber Pahtunhva eyaleti, federal hükümeti temsil eden valinin yönetimine geçti.

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

2023'ten bu yana tutuklu bulunan Han'ın serbest bırakılmasını talep eden binlerce destekçisi, Hayber Pahtunhva eyaletinin Lakki Marwat bölgesinde bir araya gelerek başkente doğru hareket etmişti. Gösterilerin düzenlenmesinin beklendiği İslamabad'ın girişi barikatlarla kapatılırken, kent genelinde güvenlik önlemleri sıkılaştırılmıştı.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Eski Başbakan Han, Nisan 2022'de Ulusal Mecliste güvenoyu alamayarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Han'ın 9 Mayıs 2023'te başkent İslamabad'da tutuklanmasının ardından ülke genelinde protestolar başlamış, İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde Han destekçileri sokaklara inmişti.

Gösterilerde 9 kişi yaşamını yitirmiş, 290'dan fazla kişi yaralanmıştı. Han, 12 Mayıs 2023'te mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.

İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polislerce yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Çeşitli davalardan yargılanan ve hakkında hapis cezaları olan Han, söz konusu tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: AA
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