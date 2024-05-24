Pakistan, Maldivler ve Malezya, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan, Maldivler ve Malezya, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasını memnuniyetle karşıladı

Pakistan, Maldivler ve Malezya, Uluslararası Adalet Divanı\'nın İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarını durdurmasını memnuniyetle karşıladı

Pakistan, Maldivler ve Malezya, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurma kararını memnuniyetle karşıladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, UAD'nin kararından memnun olduğunu belirterek Filistinlilere desteklerini yineledi. Maldivler ve Malezya da UAD'nin kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve İsrail'in saldırılarını durdurmasını talep ettiklerini açıkladı.

24.05.2024 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan, Maldivler ve Malezya, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze'deki saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiği kararı memnuniyetle karşıladı.

Associated Press of Pakistan'ın haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, UAD'nin İsrail hakkında aldığı Refah'a yönelik askeri saldırılarını ve diğer eylemlerini derhal durdurması yönündeki kararından memnun olduğunu aktardı.

Şerif, Pakistan'ın Filistinlilere desteğini yineledi ve onların hakları için mücadele etmeye devam etme sözü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası camiaya, UAD'nin kararını derhal uygulamaları çağrısında bulunan Şerif, Filistin halkına insani yardım sağlanmasının ve Birleşmiş Milletler (BM) soruşturma komisyonunun Gazze ve Refah'a derhal erişimini sağlamaya çağırdı.

Maldivler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları kınanırken, UAD'nin kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da UAD'nin kararından memnun olunduğu ve İsrail'in Refah'taki saldırılarını derhal durdurması talep edildi.

İnsani yardımların girişinin engellenmemesi için Refah kapısının açık kalması gerektiği belirtilen açıklamada, BM soruşturma görevlilerinin bölgeye girişinin engellenmediğinden emin olunması çağrısı yapıldı.

UAD, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

Filistin, Pakistan, Malezya, İsrail, Maldiv, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, Maldivler ve Malezya, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:54 Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
21:49 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı
20:19 Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık
19:37 Erzincan’da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Kurum detayı Erzincan'da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Kurum detayı
18:37 Hamas’tan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze’de durmalı Hamas'tan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze'de durmalı
20:45 Genç yıldızlar listede İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu Genç yıldızlar listede! İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu
19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:31 Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 23:31:39. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan, Maldivler ve Malezya, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement