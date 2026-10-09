Pakistan, Mekke İttifakı güçlerinin Yemen sınırını geçmeyeceğini bildirdi - Son Dakika
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Pakistan, Mekke İttifakı güçlerinin Yemen sınırını geçmeyeceğini bildirdi

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sajjad Haydar Han, Suudi Arabistan'daki askeri varlığın 1982'den bu yana sürdüğünü bildirdi. Han, Mekke İttifakı'nın savunma amaçlı olduğunu, güçlerin Husilere karşı saldırı için Yemen sınırını geçmeyeceğini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sajjad Haydar Han, Suudi Arabistan'da önemli sayıda askeri personel ve askeri kaynağın bulunduğunu belirterek, ülkedeki askeri varlığının 1982'den bu yana farklı görevler kapsamında sürdüğünü bildirdi.

Han, Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, Pakistan'ın Suudi Arabistan'daki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Mekke İttifakı'nın "savunma amaçlı bir örgüt" olduğunu vurgulayan Han, "Bu ittifak, üç ülkeyi saldırılara karşı savunmayı amaçlıyor. Dolayısıyla bu güçler Husilere karşı saldırı düzenlemek için Yemen sınırını geçmeyecek. Ancak elbette ki ülkenin topraklarını savunmak ve egemenliğini korumak için kullanılacak." dedi.

Han, üç ülkenin caydırıcılığı sağlamak ve Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak konusunda mutabık kaldığını hatırlattı.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin 1982'den bu yana Suudi Arabistan'da lojistik destek ve eğitim faaliyetleri dahil çeşitli görevlerde bulunduğunu aktaran Han, "Pakistan'ın Riyad'da halihazırda önemli sayıda askeri gücü ve kaynağı bulunmaktadır. Artık tehdit algısını değerlendirmek ve kendi görev tanımı doğrultusunda hareket etmek, örgütün sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

Han, ayrıca Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü siyasi ve askeri ilişkilere dikkati çekerek, Mekke İttifakı Anlaşması'nın üç ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek ortak bir platform sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA
Dışişleri BakanlığıSuudi ArabistanPakistanPolitikaGüncelYemenMekkeDünyaSon Dakika

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