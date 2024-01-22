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Pakistan ve Çin, savunma işbirliğini artırmak için tedbirleri ele aldı - Son Dakika
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Pakistan ve Çin, savunma işbirliğini artırmak için tedbirleri ele aldı

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ile Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong, iki ülke arasında savunma işbirliğinin artırılmasına yönelik tedbirleri ele aldı. Sun, Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirerek Genelkurmay Başkanlığı'nda Orgeneral Munir tarafından kabul edildi. Görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ve savunma işbirliğinin artırılması için alınacak tedbirler konuşuldu. Sun, Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrara yönelik çabalarını takdir etti ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projeleri için alınan güvenlik önlemlerinden memnuniyetini dile getirdi.

Pakistan ve Çin, savunma işbirliğini artırmak için tedbirleri ele aldı
22.01.2024 - 17:11,
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Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ile Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong, iki ülke arasında savunma işbirliğinin artırılmasına yönelik tedbirleri ele aldı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelen Sun, Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığında Orgeneral Munir tarafından kabul edildi.

Görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ve iki ülke arasında savunma işbirliğinin artırılmasına yönelik tedbirler konuşuldu.

Pakistan ve Çin'in tüm koşullarda stratejik partner olduklarını belirten Sun, İslamabad'ın bölgesel barış ve istikrara yönelik çabalarını takdir etti.

Sun, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projeleri için alınan güvenlik önlemlerinden memnuniyetini vurguladı.

Kaynak: AA
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