Pakistan ve İngiltere'den İşbirliği Anlaşması

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

Pakistan Başbakanlık Ofisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Starmer ile Şerif arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede Starmer, ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecinde Pakistan'ın diplomatik çabalarını takdir ederek, İslamabad'da düzenlenmesi planlanan ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapması nedeniyle Şerif'i tebrik etti.

Şerif ise Pakistan'ın bölgesel barış ve istikrara bağlılığını yineledi.

Her iki lider, ateşkesin sürdürülmesinin bölgede kalıcı barış ve istikrar açısından önem taşıdığını vurguladı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılar sonucu savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.