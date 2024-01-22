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Pakistan ve Suudi Arabistan, ortak askeri eğitim düzenledi - Son Dakika
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Pakistan ve Suudi Arabistan, ortak askeri eğitim düzenledi

Pakistan ordusu ve Suudi Arabistan Kraliyet Kara Kuvvetleri, Pencap eyaletinin Okara bölgesinde ortak askeri eğitim düzenledi. Eğitimde her iki ülkenin birlikleri başarılı bir askeri gösteri gerçekleştirdi. Ortak eğitim programıyla iki ülke birlikleri yeteneklerini ve muharebe kabiliyetlerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

Pakistan ve Suudi Arabistan, ortak askeri eğitim düzenledi
22.01.2024 - 11:44,
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İSLAMABAD, 22 Ocak (Xinhua) -- Pakistan ordusu ve Suudi Arabistan Kraliyet Kara Kuvvetleri, Pazar günü Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Okara bölgesinde ortak askeri eğitim düzenledi.

Pakistan ordusunun medya kanadı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Pakistan ordusunun Multan Kolordusu tarafından Okara Garnizonu'nda düzenlenen eğitimin açılışında her iki ülkenin birliklerinin başarılı bir askeri gösteri gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, ortak eğitim programı sayesinde, iki ülke birliklerinin sınıf dersleriyle yeteneklerini ve ayrıca muharebe kabiliyetlerini geliştirme fırsatı bulacakları vurgulandı.

Açıklamaya göre, açılış töreninin sonunda iki tarafın subay ve askerlerine ortak eğitim rozetleri takıldı.

Kaynak: Xinhua
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