Palandöken'de 278 cm Kar Kalınlığı

07.03.2026 13:18
Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü. Diğer merkezler de listelendi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 278 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 278, Ergan'da 270, Hakkari'de 223, Kartalkaya'da 220, Nemrut'ta 202, Erciyes'te 197, Sarıkamış'ta 190, Konaklı'da 168, Uludağ'da 157, Çambaşı'nda 124, Davraz'da 106, Murat Dağı'nda 102, Ilgaz'da 86, Hesarek'te 73, Yalnızçam'da 55, Küpkıran'da 52, Kandilli ve Denizli'de 21, Akdağ'da 19, Gevaş Adalı'da 12, Kartepe'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez07.03.2026En düşüken yüksek
PalandökenKY-8-6
ErganKY-7-6
HakkariKY-8-5
KartalkayaPB-8-4
NemrutKY-4-3
ErciyesKY-10-6
SarıkamışKY-8-4
KonaklıKY-8-6
UludağAB-2-4
ÇambaşıKY-7-6
DavrazPB-80
Murat DağıAB-90
IlgazKY-8-3
HesarekKY-7-4
YalnızçamKY-9-4
KüpkıranKY-40
KandilliKY-9-2
DenizliAB-53
AkdağKY-7-3
GevaşKY-40
KartepeÇB-31
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)
Kaynak: AA

Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

