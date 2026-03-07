Palandöken'de 278 cm Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 278 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 278, Ergan'da 270, Hakkari'de 223, Kartalkaya'da 220, Nemrut'ta 202, Erciyes'te 197, Sarıkamış'ta 190, Konaklı'da 168, Uludağ'da 157, Çambaşı'nda 124, Davraz'da 106, Murat Dağı'nda 102, Ilgaz'da 86, Hesarek'te 73, Yalnızçam'da 55, Küpkıran'da 52, Kandilli ve Denizli'de 21, Akdağ'da 19, Gevaş Adalı'da 12, Kartepe'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 07.03.2026 En düşük en yüksek Palandöken KY -8 -6 Ergan KY -7 -6 Hakkari KY -8 -5 Kartalkaya PB -8 -4 Nemrut KY -4 -3 Erciyes KY -10 -6 Sarıkamış KY -8 -4 Konaklı KY -8 -6 Uludağ AB -2 -4 Çambaşı KY -7 -6 Davraz PB -8 0 Murat Dağı AB -9 0 Ilgaz KY -8 -3 Hesarek KY -7 -4 Yalnızçam KY -9 -4 Küpkıran KY -4 0 Kandilli KY -9 -2 Denizli AB -5 3 Akdağ KY -7 -3 Gevaş KY -4 0 Kartepe ÇB -3 1 (KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu) (KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: AA