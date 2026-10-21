Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler - Son Dakika
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Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler

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Lübnan'da Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafını ayakları altına aldığı görüntüleri paylaşan Suriyeli bir kişi, Hizbullah destekçilerinin hedefi oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın destekçisi olduğu belirtilen kişi, kıyafetlerini çıkarmaya ve göbek dansı yapmaya zorlandı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Lübnan'da Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın fotoğrafını ayakları altına aldığı anları sosyal medyada paylaşan Suriyeli bir kişi, Hizbullah destekçilerinin hedefi oldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara'nın destekçisi olduğu belirtilen kişi, kıyafetlerini çıkarmaya ve göbek dansı yapmaya zorlandı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

NASRALLAH'IN FOTOĞRAFINA BASTI, HEDEF OLDU

Beirut Wire'ın aktardığına göre olay, Suriyeli bir kişinin Hasan Nasrallah'ın fotoğrafının üzerine bastığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından yaşandı.

Ahmed eş-Şara destekçisi olarak tanımlanan kişinin paylaşımı, Lübnan'daki Hizbullah destekçilerinin tepkisini çekti.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP DANS ETMEYE ZORLADILAR

Beirut Wire'ın haberine göre, Hizbullah destekçileri Suriyeli kişiyi kıyafetlerini çıkarmaya ve göbek dansı yapmaya zorladı. Yaşananlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Olayın tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleştiği, görüntülerdeki kişilerin kimlikleri ve yaşananların ardından herhangi bir adli işlem yapılıp yapılmadığı henüz netleşmedi.

Hasan NasrallahSuriyeLübnanDünyaŞaraSon Dakika

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SON DAKİKA: Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler - Son Dakika
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