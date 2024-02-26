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Palandöken'de kayak keyfi sürüyor

ERZURUM - Ülkemizin bir çok yöresinde bahar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başlarken Palandöken'de kar ve kayak keyfi olanca hızıyla sürüyor.

Bu yıl sezonu diğer kayak merkezlerine göre erken açan ve zaman zaman tam doluluk yaşayan Palandöken Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistler, kayağın ve karın keyfini çıkarmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran Erzurum, kış aylarında kayak severlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.

Kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi ile macera dolu bir tatil fırsatının sunan Palandöken Kayak Merkezi'nde, 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte 87 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı bulunuyor. Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken'de renkli görüntüler yaşanıyor. Palandöken'de kayak keyfi yaşayan kayak severler pistlerin mükemmel olduğunu dile getirdiler. Büyük bir yoğunluğun yaşandığı Palandöken'de yediden yetmişe kayak coşkusu vardı. Çocuklarla birlikte babalar, anneler, babaanneler kızak keyfi yaşarken kayak coşkusu objektiflere yansıdı.