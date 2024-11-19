Palandöken'de Motosiklet Kazası

Erzurum'un Palandöken ilçesinde dün akşam saatlerinde halk otobüsünün altına devrilerek ölen motosiklet sürücüsünün kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Halk otobüsünün içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın sağından giden Selman Cömert'in (24) kullandığı 25 ADZ 438 plakalı motosikletin, halk otobüsünün altına devrildiği görülüyor.
Kayıtlarda, kaza sonrası duran otobüsteki yolcuların da telaşla motosiklet sürücüsüne yardım için araçtan indiği yer alıyor.
Olay
Yavuz Sultan Selim Bulvarı Alvarlı Mehmet Efendi Caddesi kavşağında dün akşam, Burhanettin K. idaresindeki 25 H 0054 plakalı halk otobüsünün altına devrilen motosiklet sürücüsü Cömert ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.
Cömert'in cenazesinin bugün öğle namazının ardından Narmanlı Camisi'nde kılınacak cenaze namazını müteakip Pasinler ilçesine bağlı kırsal Pusudere Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
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