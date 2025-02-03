Palandöken Kayak Merkezi'nde Denetimler Sıklaştı: Kural İhlaline Cezalar

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ERZURUM'da jandarma ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ bölgesine giren 4 kişiye 11 bin 812 lira, kasksız kayak yaptıkları belirlenen 5 kişiye de 14 bin 765 lira idari para cezası uyguladı.

Palandöken Dağları'nın Sultan Sekisi bölgesinde 21 Aralık 2024'te 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı çığ faciasının ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 'Kayak Merkezlerinde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler' için genel emir yayımladı. Kuruluşların görev ve sorumluluklarının belirlendiği, kayak yapanların uymaları gereken kuralların tespit edildiği genel emir doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Erzurum Valiliği'nin genel emri kapsamında; Palandöken Kayak Merkezi'nde denetim yapan jandarma ekipleri, ocak ayı boyunca çığ bölgesi olarak belirlenen alana girdikleri gerekçesiyle 4 kişiye 11 bin 812 lira, kayak yaparken kask takmayan 5 kişiye ise 14 bin 765 lira idari yaptırım uyguladı.