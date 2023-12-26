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Palandöken pistlerinde hummalı çalışma - Son Dakika
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Palandöken pistlerinde hummalı çalışma

Palandöken Kayak Merkezi'nde gece boyunca süren mesai ile pistler mükemmel hale getiriliyor. Ekipler, her gün sabah saatlerine kadar pistlerin güvenli ve konforlu olmasını sağlamak için çalışıyor.

Palandöken pistlerinde hummalı çalışma
26.12.2023 - 13:46,
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Palandöken pistlerinde hummalı çalışma

ERZURUM - Ülkemizin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Palandöken'de kayak severlerin kayak yapmaları için geceden sabah kadar süren mesai ile pistler mükemmel hale getiriliyor.

"Her şey kayak severler için"

Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti konuk eden Palandöken Kayak Merkezi'nin, kilometrelerce uzayıp giden ve kayak severlere farklı kayma deneyimleri sunan pistlere sahip olduğunu belirterek, "Bu yıl sezon erken açıldı ve yılbaşından önce bir yoğunluk yaşanıyor. Burada pistlerin kalitesi ve uygunluğu çok önemli. Ekiplerimiz kusursuz pist örtüsü oluşturmak için yoğun ve yorucu bir çalışma yapıyor. Ama misafirlerimiz için her şeyin güzelini yapmak ve onları rahat ettirmek bizim için değerli. Pistlerin kayak yapılmasına kapanmasından hemen sonra sahaya çıkan ekipler profesyonel ve acemilerin kayak yapabileceği birçok alternatif pistte düzeltme çalışması yapıyor." dedi.

Geceden sabaha uzanan mesai

Ulusal ve uluslararası yarışmaların da yapıldığı Palandöken Kayak Merkezi'nde, Ejder3200 AŞ'ye bağlı ekiplerin snowtrack, arama-kurtarma ve suni karlama ile mesailerine sabaha kadar devam ediyor. Ekipler 87 kilometrelik pist ağında dondurucu soğukta çalışma yapıyor. Dağdaki 40 metre genişliğindeki pistler, her gün sabah saatlerine hazır hale gelmesi için birçok işlemden geçiriliyor. Kayak merkezindeki 55 pistin her bir bölgesini hem güvenlik hem de konfor açısından kontrol eden ekipler, kusursuz pist örtüsü oluşturmaya çalışıyor. Pistlerin kapanışı ile ertesi gün sabah saatlerine kadar hazırlık için 12 kişilik ekip, snowtrack operatörleri ve suni karlama işlemlerini yapan personelden oluşuyor.

Kaynak: İHA
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Kayak Merkezi, Ömer, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

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