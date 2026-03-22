Palantir Protesto Edildi

22.03.2026 00:21
Palantir'in New York merkezinde savaşları desteklediği gerekçesiyle yüzlerce kişi protesto eylemi yaptı.

ABD'nin yanı sıra İsrail'e de yapay zeka destekli gözetim teknolojileri üreten Palantir şirketinin önünde toplanan yüzlerce kişi, savaşları desteklediği gerekçesiyle şirketi protesto etti.

ABD ve İsrail ordusu ile yakın çalışan ve kullandığı gözetleme teknolojilerinden dolayı tartışmalara neden olan Palantir'in New York'taki merkezi önünde gösteri düzenlendi.

Şirket binasının önünde toplanan yüzlerce gösterici önce oturma eylemi yaptı, daha sonra yere yatarak caddeyi trafiğe kapattı.

Palantir aleyhine sloganlar atan göstericilerden bazıları, "Palantir'den faydalananların elleri kanlı" yazılı pankartlar taşıdı.

Bir süre sonra olay yerine gelen polis, 6. Cadde'yi trafiğe kapatan göstericilerin eylemine son verdi.

Palantir ve Maven platformu

ABD merkezli yazılım şirketi Palantir, yapay zekayı kullanarak çok sayıda kaynaktan bilgi çekebiliyor ve bu bilgileri grafikler, tablolar ve ısı haritaları halinde derleyen veri analiz yazılımı sunuyor.

Palantir'in müşterileri arasında İsrail Savunma Kuvvetleri, ABD Savunma Bakanlığı, düzinelerce büyük şirket ve ülkeler bulunuyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırıma devam etmesine rağmen Palantir'in Ocak 2024'ten bu yana İsrail ordusuyla yakın işbirliği içinde çalıştığı ve Tel Aviv'deki ofisinin son iki yılda hızla büyüdüğü biliniyor.

ABD tarafından kurulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nde (CMCC), kullanılan sistemler arasında, Palantir tarafından geliştirilen ve savaş bölgelerinden elde edilen gözetleme verilerini toplayıp analiz edebilen "Maven" adlı yapay zeka destekli hedefleme platformu bulunuyor.

Maven platformu uydulardan, insansız hava araçlarından, telekomünikasyon verilerinden, casus uçaklardan, internetten ve açık kaynaklardan topladığı bilgileri ortak bir uygulamada kullanıma sunuyor.

ABD ordusu tarafından "yapay zeka destekli savaş alanı platformu" olarak adlandırılan Maven, sadece Gazze'de kullanılmıyor.

Platform Yemen, Suriye ve Irak dahil Orta Doğu'da pek çok ülkede ABD hava saldırılarını yönlendirmek için konuşlandırılıyor.

Şirketten ayrılan 13 çalışan, daha önce yaptıkları açıklamada, "Palantir dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketleri, oligarkların önderlik ettiği bir devrim kisvesi altında otoriterliği normalleştirerek giderek daha fazla suç ortağı oluyorlar. Bu eğilime karşı direnmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

İlk Palantir çalışanlarının, bu teknolojileri geliştirmenin etik açıdan taşıdığı ağırlığı anlamadığını vurgulayan 13 kişi, "Bu ilkeler artık ihlal ediliyor ve Palantir Technologies'de ve Silikon Vadisi'nde hızla ortadan kaldırılıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu

Kaynak: AA

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Adana’da para isteme tartışması kanlı bitti Adana'da para isteme tartışması kanlı bitti
Hülya Avşar’ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Brezilya’daki ’’Kıyamet’’ görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri’ne çakıldılar Brezilya'daki ''Kıyamet'' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Netanyahu’nun yeni görüntüleri servis edildi Netanyahu'nun yeni görüntüleri servis edildi

23:50
İran, İsrail’in Arad kentini vurdu: 6 ölü, 100’den fazla yaralı
İran, İsrail'in Arad kentini vurdu: 6 ölü, 100'den fazla yaralı
23:27
Geriye enkaz görüntüleri kaldı İran, İsrail’i harabeye çevirdi
Geriye enkaz görüntüleri kaldı! İran, İsrail'i harabeye çevirdi
21:33
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran’ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
21:21
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah’ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
20:14
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
19:57
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
