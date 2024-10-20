Pamukova'da Hırsızlık: İki Şüpheli Tutuklandı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iş yerinden çok sayıda araç malzemesi çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Turgutlu Mahallesi'ndeki iş yerinden hırsızlık ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede, 4 araç lastiği, 4 akü, 6 marş dinamosu, 2 takograf cihazı, kamyonlarda kullanılan yatak altı buzdolabı ve 8 şarj dinamosu çalındığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlığı C.G. (38) ve A.D'nin (53) yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.