Panama Kanalı'nın Ekonomideki Rolü Artıyor - Son Dakika
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Panama Kanalı'nın Ekonomideki Rolü Artıyor

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Panama Kanalı, global ticaretin merkezinde yer alarak ekonomiye önemli katkılar sağlıyor.

Panama Kanalı'nın uluslararası ekonomideki önemi her geçen gün artıyor.

Küresel tedarik zincirlerinin ve deniz taşımacılığının en kritik düğüm noktalarından biri olan Panama Kanalı, hukuki altyapısını oluşturan uluslararası anlaşmalar, mühendislik harikası kilit sistemi ve her yıl gelişen ticaret başarısıyla küresel ekonominin merkezindeki bölgelerden biri olmayı açılışının 112. yıl dönümünde de sürdürüyor.

AA muhabiri, kanala ilişkin güncel verileri ve kanalın yapısına dair bilgileri derledi.

Kosta Rika ile Kolombiya arasında yer alan Panama topraklarında konuşlu yaklaşık 77 kilometre uzunluğundaki su yolu, hem yerel ekonomiyi besliyor hem de kıtalar arası rotaları binlerce kilometre kısaltıyor.

Kanala ilişkin veriler, 180 deniz yolu ve 1920 limanla bağlantısı bulunan kanalın 170 ülkeye hizmet verdiğini ve 2025 yılında 13 bin 404 seferin gerçekleştirilmesini sağladığını gösteriyor.

Kanaldan 2025 mali yılında yaklaşık 489,2 milyon PC/UMS (Panama Kanalı Evrensel Ölçüm Sistemi) tonajında gemi geçişi gerçekleştirildi.

Ocak ayında günlük ortalama 34 gemi, Mart ayında ise 37 geminin kanaldan geçtiği görülürken, en yoğun günlerde geçiş sayısının 40'ı aştığı belgelendi.

Kanal, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 5'ini karşılarken, kanaldan geçen yüklerin yüzde 70'inden fazlası ya ABD'den geliyor ya da ABD'ye gidiyor.

Kanalın işletilmesine 9 bin 14 çalışan katkı sağlarken, kanaldan 2025'te elde edilen gelirin yaklaşık 5,7 milyar dolar olduğu gözlemlendi.

Kanalın ekonomiye katkısı sadece uluslararası ticarete değil, iç ekonomiye de ciddi bir şekilde yansıyor.

Kanalın 2025'te ülkenin ekonomisine yaklaşık 4,2 milyar dolar katkı sağladığı görülürken, kanalın gayrisafi yurt içi hasılaya??????? (GSYH) doğrudan katkısının ise yüzde 3,4 olduğu kayda geçti.

26 metrelik su merdiveni

Panama Kanalı'nı coğrafi ve teknik açıdan eşsiz kılan temel unsur, deniz seviyesinden 26 metre yüksekliğe ulaşılmasını sağlayan kademeli kilitli havuz teknolojisi olarak öne çıkıyor.

Kanalın birçok farklı yerinde yükseklik farkı gözlemlenirken, bir geminin kanaldan geçişi 8 ila 10 saat sürüyor.

Kanala giren gemi, ilk olarak kapalı havuzlara alınan suyun seviyesinin kademeli olarak artırılmasıyla deniz seviyesinden 26 metre yukarıya çıkarılıyor. Tatlı su rezervuarı olan Gatun Gölü üzerinden geçiş sağlandıktan sonra gemiler, yer çekimi yardımıyla çalışan havuz sistemi sayesinde yeniden deniz seviyesine indirilerek okyanus yolculuğuna yönlendiriliyor.

Kanal sayesinde ABD'nin doğusu ve batısı arasında sefere çıkan bir geminin iki okyanus arasındaki yolculuğu yaklaşık 15 bin kilometre, Avrupa'dan Doğu Asya'ya giden bir geminin yolu ise 3 bin 700 kilometre kısalmış oluyor.

Hükümetten bağımsız bir kamu kurumu olan Panama Kanalı Otoritesi (ACP) tarafından işletilen hat, küresel navlun talebine ve mevsimsel su seviyelerine göre dinamik fiyatlandırma uyguluyor.

1977'de imzalanan "Panama Kanalı Anlaşması"nın 3'üncü maddesine göre, tüm ulusların savaş gemileri, iç işleyişlerine, sevk araçlarına, menşelerine, varış yerlerine veya taşıdıkları silahlara bakılmaksızın, geçiş koşulu olarak denetim, arama veya gözetime tabi tutulmaksızın kanaldan geçebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Panama Kanalı'nın Ekonomideki Rolü Artıyor - Son Dakika

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