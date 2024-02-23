Güncel

Pandemide sahiplenmesi için verdiği köpeği geri alıp vermedi, mahkemeden emsal karar çıktı

Pandemide sahiplenilmesi için verilen Pomerian cinsi köpek davalık oldu

Mahkemenin geri verilmesi konusunda karar verdiği köpeğe karşı taraf kayıp olduğunu öne sürdü

Karar emsal teşkil ederken, bulunamaması durumunda manevi tazminat davası açılacak

ANTALYA - Antalya'da sahiplenmesi için Antalya Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Aslı Ayan'a verilen Pomerian cinsi köpek, sahibi tarafından 1,5 yıl sonra kısa süreliğine geri alınarak teslim edilmedi. Geçen süreçte köpeğin tüm bakımlarını yaptıran ve köpeğe kimlik çıkaran Ayan ise mahkemeye başvurdu. Mahkeme Ayan'ı haklı bularak köpeğin kendisine teslim edilmesini istedi. Karar karşısında sevinen genç kadın, bu kez karşı tarafın köpeğin kaybolduğunu söylemesiyle büyük üzüntü yaşadı. Kararın bir emsal teşkil ettiğini belirten Avukat Cengizhan Gököz ise, köpeğin bulunmaması durumunda manevi tazminat davası açacaklarını belirtti.

Olay, Ağustos 2019'da Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesinde yaşandı. Mahallede yaşayan Havva A. G., sağlık sorunlarından dolayı Pomerian cinsi 2 yaşındaki Lui isimli köpeğini bakması için Antalya Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Aslı Ayan teslim etti. Yaklaşık 2 ay sonra Ayan'a yeniden ulaşan kadın bu kez köpeğe bakamayacağını belirterek sahiplenmesini istedi. Ayan da bu istediği kabul ederek köpeği sahiplenip, köpeğin tüm bakımlarını yaptırarak çip taktırıp kimlik çıkardı. Aradan geçen 1-5 yıl sonra ise Havva A. G., Ayan ile tekrar iletişim kurarak bir süreliğine köpeği sevmek için geri istedi. Ayan da gelen bu teklifi geri çevirmeyerek köpeği 15 günlüğüne sevmesi için teslim etti. Uzayan süre sonunda kadın, köpeğin kendisine ait olduğunu öne sürerek geri vermedi. Aslı Ayan ise köpeği geri nasıl alabileceğini yollarını aramaya başladı. Ayan, Avukat Cengizhan Gököz'e ulaşarak yardım istedi. Avukat Cengizhan Gököz tarafından 29 Nisan 2021 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunarak 2'inci Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldı. Yaklaşık 1 yılı aşkın süren davanın ardından 2'inci Asliye Hukuk Mahkemesi 21 Haziran 2021 tarihinde köpeğin Antalya Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Aslı Ayan'a ait olduğunu, sahibine teslim edilmesini yönünde karar verdi. Karşı taraf ise köpeğin bu süreç içerisinde kaybolduğunu öne sürerek vermedi.

"Köpeğe çok alıştıklarını belirterek veremeyeceğini söyledi"

Yaşananları anlatan Aslı Ayan, "Lui'nin bir bakıma ihtiyacı olduğunu öğrendim. Köpeğin sahibi yoğun çalışıyordu ve ameliyat olması gerektiği için köpeği bana teslim etti. Bana ulaşarak bakabileceğimi sordular. Ben de seve seve kabul ettim, kısa bir süre önce köpeğimi kaybetmiştim. Biz de köpeği alarak ona bir yuva sağlamaya çalıştık. Daha sonra köpeğin sahibi gelerek köpeğe bakamayacağını belirterek sahiplenmemi istedi. Ben de kabul ettim ve sahiplendim. Tüm bakımlarını yaptırdım, 1,5 yıl sonra köpeğin sahibi bana tekrar ulaşarak bu kez çalışmalarının rahatladığını belirterek zaman geçirmek için benden istedi. Ben de kabul ederek verdim. Aklıma kötü bir şey gelmedi, 1 hafta sonra teslim edeceğini belirterek geri aldı. 1 hafta sonra süreci uzattı. Ben daha sonra köpeği geri istedim, bana bunun mümkün olmadığını, köpeğe çok alıştıklarını belirterek veremeyeceğini söyledi. Bu sözleri üzerine çok üzüldüm, çok canım sıkıldı" dedi.

"Bize köpeğin kayıp olduğu söylendi"

Karşı tarafla konuşmaya çalıştığını belirten Aslı Ayan, "Bunun üzerine bana 'Lui zaten benim köpeğim, size bakın diye verdim, size değil bana ait size vermeyeceğim' dedi. Ben de dava yoluna gittim. Avukatımla konuşarak, durumu anlattım. Bu tür durumlarda vatandaşlarımız çok fazla mücadele etmek istemiyor. Vazgeçerler diye düşünülüyor. Ben dava açarak kazandım. Umarım en kısa sürede köpeğime kavuşurum. Bize köpeğin kayıp olduğu söylendi. Şuanda ne durumdadır bilmiyorum" sözlerine yer verdi.

"Bulunamaması gibi bir durumu düşünemiyoruz"

Avukat Cengizhan Gököz ise şu ifadelere yer verdi: "Mahkeme köpeğin sahibinin kim olacağı yönünde bir bilirkişi incelemesi yaptırdı. Mahkeme tarafından çip taktıran, onun bütün bakımlarını yaptıran müvekkilim haklı bulundu. Mahkeme köpeğin müvekkilime ait olduğunu tespit etti. Teslimine karar verdi, köpeğin kayıp olduğunu söylediler ama biz bulacağız. Bulunamaması gibi bir durumu düşünemiyoruz. Bu durumda müvekkilim çok üzülecektir, Bu durumda manevi bir tazminat ödeyebilirler, karar emsal teşkil ediyor" dedi.