Papa Franciscus, Ukrayna'nın müzakereye oturma cesareti göstermesi gerektiğini söyledi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Ukrayna'nın, müzakereye oturma cesareti göstermesi gerektiğini ve bu konuda Türkiye'nin de arabuluculuk teklif ettiğini söyledi.
Papa, İsviçre Radyo Televizyonu'na (RSI) verdiği özel röportajda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna'nın savaşta beyaz bayrak çekip çekmemesine ilişkin bazı tartışmalar olduğunun hatırlatılması üzerine Papa, "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bugün uluslararası güçlerin yardımıyla müzakere edilebilir. Müzakere cesur bir ifadedir. Yenildiğinizde, işlerin yolunda gitmediğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmanız gerekir. Çekiniyorsunuz ama bu savaş, kaç ölümle son bulacak." ifadelerini kullandı.
Papa Franciscus, zamanında müzakere yapılması çağrısında bulunarak "Arabuluculuk yapacak bir ülke aramak gerekir. Bugün örneğin Ukrayna'daki savaşta arabuluculuk yapmak isteyen birçok ülke var. Türkiye süreci başlatmaya yönelik bir teklif yaptı. İşler daha kötüye gitmeden müzakere etmekten çekinmeyin." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki Katolik cemaatiyle her gün görüştüğünü aktaran Papa, oradakilerin kendisine yaşadıklarını ve bunun bir savaş olduğunu aktardığını kaydetti.
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