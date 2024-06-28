Papua Yeni Gine'de Heyelan Sonrası Açlık Tehlikesi - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'de Heyelan Sonrası Açlık Tehlikesi

Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletine bağlı Porgera Vadisi'nde meydana gelen büyük heyelanın ardından on binlerce kişi açlıkla karşı karşıya kalmıştır. Enga eyaleti valisi Peter Ipatas, felaketin ardından yaklaşık 80 bin kişinin açlık riski altında olduğunu açıklamıştır. Heyelanın malzeme, mal ve hizmet akışını engellemesi nedeniyle bölgede yaşayanlara yiyecek tedarik edilememektedir. Eyalet Afet Komitesi, etkilenenlere bölgeyi tahliye etmelerini tavsiye etmiş ancak planlama yapılmamıştır.

28.06.2024 12:19
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Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletine bağlı Porgera Vadisi'nde mayısta meydana gelen büyük heyelanın ardından on binlerce kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Enga eyaleti valisi Peter Ipatas, felaketin ardından yaklaşık 80 bin kişinin açlık riski altında olduğunu açıkladı.

Bölgedeki topluluk liderlerinden Miok Michael, Porgera Vadisi'ndeki heyelanın malzeme, mal ve hizmet akışını engellediğine işaret ederek, bu durumun bölgede mukim en az 80 bin kişiyi etkilediğini kaydetti.

Michael, açlığın birçok kişi için gerçek bir tehdit olduğunu vurgulayarak, "Heyelan ve yolun kapanması nedeniyle bölgede yaşayanlara yiyecek tedarik edilemiyor." dedi.

Papua Yeni Gine, heyelan felaketinin ortasında nüfus sayımı yapmaya çalışırken, Michael ise sayım yapmak için araçların gidebilmesine imkan tanıyacak yolların dahi olmadığına işaret ediyor.

Eyalet Afet Komitesinin, heyelandan etkilenenlere bölgeyi tahliye etmelerini tavsiye ettiğine ancak bununla ilgili planlama yapılmadığına işaret ediliyor.

Papua Yeni Gine'deki toprak kayması

Ülkenin kuzeybatısındaki Enga eyaletinde, 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti.

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

Papua Yeni Gine hükümeti de heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurmuş, afet nedeniyle Birleşmiş Milletlerden yardım talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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