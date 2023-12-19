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Paraguay'da hapishane operasyonunda 2'si polis 10 kişi öldü - Son Dakika
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Paraguay'da hapishane operasyonunda 2'si polis 10 kişi öldü

Paraguay'ın başkenti Montevideo'ya bağlı Tacumbu Hapishanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, polis ve askerler çete üyeleriyle çatıştı. Çatışmada 2'si polis, 8'i mahkum olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi ise yaralandı. Operasyon kapsamında uyuşturucu çetesi lideri Armando Javier Rotela ve 100 mahkum başka bir hapishaneye nakledilecek.

Paraguay\'da hapishane operasyonunda 2\'si polis 10 kişi öldü
19.12.2023 - 00:09,
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Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, polis ve askerin hapishaneye yaptığı operasyonda, 2'si polis 10 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Montevideo'ya bağlı Tacumbu Hapishanesi'ne operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, çete üyeleriyle çatıştı.

Çatışmada 2'si polis, 8'i mahkum 10 kişi yaşamını yitirirken, 30'dan fazla kişi yaralandı. Yaralılar içinde polis ve askerin de olduğu belirtildi.

Clan rotela uyuşturucu çetesi lideri Armando Javier Rotela ve 100 mahkumun başka bir hapishaneye nakledileceği kaydedildi.

Ulusal Polisten yapılan açıklamada, sabah saatlerinde 1100 asker ile 1218 polisin hapishanede kontrolü sağlamak için harekete geçtiği bildirildi.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, yaptığı açıklamada, cezaevlerinin suç okuluna dönüşmesine izin vermeyeceklerini belirterek, ülke tarihinde benzeri görülmemiş bir operasyonun yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA
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