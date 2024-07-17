Paris Olimpiyatları'na katılacak bir Yunan sporcunun doping testi pozitif çıktı - Son Dakika
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Paris Olimpiyatları'na katılacak bir Yunan sporcunun doping testi pozitif çıktı

Yunanistan'ın ulusal yayın kuruluşu ERT'nin haberine göre, Yunan takımına Fransa'ya hareket etmeden önce yapılan doping testinde bir kadın atletin testi pozitif çıktı. Sporcunun adı açıklanmazken, toplam 101 Yunan sporcu Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak.

17.07.2024 12:41
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ATİNA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Paris Olimpiyatları'na katılacak bir Yunan sporcunun doping testi pozitif çıktı.

Yunanistan'ın ulusal yayın kuruluşu ERT'nin, Yunanistan Ulusal Dopingle Mücadele Örgütü EOKAN kaynaklarına dayandırdığı Salı günkü haberine göre, Yunan takımına Fransa'nın başkentine hareket etmeden test yapıldı ve kadın atlete yapılan testin pozitif çıktığı teyit edildi.

Kurallara göre, ikinci bir testin yapılmasını talep etme hakkı bulunan sporcunun adı açıklanmadı.

Toplam 101 Yunan sporcu 26 Temmuz'da başlayacak Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak. Atletizm takımında ise 10'u kadın olmak üzere 14 sporcu yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Paris Olimpiyatları'na katılacak bir Yunan sporcunun doping testi pozitif çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris Olimpiyatları'na katılacak bir Yunan sporcunun doping testi pozitif çıktı - Son Dakika
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