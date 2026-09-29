Paris Savcılığı 2027 bütçesi sızıntısında mesleki sır suçlamasıyla işlem başlattı - Son Dakika
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Paris Savcılığı 2027 bütçesi sızıntısında mesleki sır suçlamasıyla işlem başlattı

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Fransa'da 2027 bütçe bilgilerinin basına sızmasının ardından Paris Savcılığı, mesleki sırrı açık etme ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma başlattı. Başbakan Lecornu'nun talimatıyla açılan soruşturma, Les Echos'un yayımladığı bütçe bilgilerini kapsıyor.

Fransa'da 2027 bütçesine ilişkin bilgilerin basına yansımasının ardından hükümetin talimatıyla "mesleki sırrın açık edilmesi ve güveni kötüye kullanma" suçlamalarıyla sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Paris Savcılığı, 2027 bütçesinde işverenlerin ödediği katkı paylarındaki kesintilere yönelik bilgilerin basına yansımasına ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Başbakan Sebastien Lecornu'nun talimatıyla harekete geçen savcılık, bütçe bilgilerinin basına sızdırılması olayındaki sorumlular hakkında "mesleki sırrı açık etme ve güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma açtı.

Başbakan Lecornu, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, Les Echos gazetesinin bazı bütçe bilgilerini yayımlamasının ardından konuyu adli makamlara taşıdığını bildirmişti.

Lecornu, vatandaşlarının ekonomik hayatını etkileme potansiyeli taşıyan eylemlerin kınandığını kaydetmişti.

Kamu borcu ile mücadele eden Fransa'da yeni tasarruf tedbirleri içeren bütçe görüşmeleri hükümet ile muhalefet arasındaki temel anlaşmazlık konularından birini oluşturuyor.

Ay başında Ulusal Mecliste görüşülmeye başlanan 2027 bütçesinin yıl sonuna kadar onaylanması gerekiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Paris Savcılığı 2027 bütçesi sızıntısında mesleki sır suçlamasıyla işlem başlattı - Son Dakika
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