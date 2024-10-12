Paris'te Filistin ve Lübnan'a Destek Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Paris'te Filistin ve Lübnan'a Destek Gösterisi

Paris'te yapılan gösteride, Gazzelilere ve Lübnanlılara destek verildi, İsrail'in saldırıları protesto edildi.

12.10.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzeliler ve Lübnanlılar için destek gösterisi yapıldı.

Filistin ve Lübnan destekçileri, Paris'in 1. bölgesindeki Masumlar Çeşmesi'nin yanında toplandı. Göstericiler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının durmasını ve Paris hükümetinin Tel Aviv hükümetine desteğine son vermesini talep etti. Göstericiler, "Filistin'in çocuklarını aç bırakmaya son verin" ve "Gazze'nin ve Lübnan'ın çocukları, insanlık öldürülüyor" sloganları attı.

Ayrıca, gösteriyi düzenleyenler Filistin, İsrail ve Kudüs hakkında açık havada tarih dersi düzenledi. Defile şeklinde yapılan ders sırasında göstericiler ellerinde Filistinlilere ait 20. yüzyılın başında çekilen fotoğrafların bulunduğu pankartları taşıdı.

Gösteride, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yeni kabinesindeki bakanların fotoğraflarıyla korkuluklar yapıldı. Her bir korkuluğun üzerine İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında Macron ve bakanlarının neler yaptığının yazıldığı afişler asıldı. Macron'u temsil eden korkuluğun afişinde, "Emmanuel Macron. Gazze: Bir yıldır İsrail'e ve 'kendisini savunma hakkına' koşulsuz destek. Lübnan: İsrail'e destek vermek için askeri malzemeler kullanacağım." ifadeleri yer aldı.

Fransa Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Patrick Hetzel'i temsil eden korkuluğun üzerindeki afişte ise "Patrick Hetzel. Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik kamu desteğinin kesilmesini talep etti. Öğrencilere, İsrail'i eleştirmeyi yasaklayan bir önergenin yazarı." ifadeleri kullanıldı.

Eylemciler, korkuluklara Gazze'deki sivillerin kanını temsil eden kırmızı boya fırlattı.

İsrail'in bir yıldır saldırılarına maruz kalan Gazzelilere gıda yardımının ulaşmamasına da tepki gösteren eylemciler, bu durumu anlatan bir sahneyi canlandırdı. Bu sırada bir eylemci, yemek bekleyen bir grup kişinin ellerinde taşıdığı tencerelere kepçeyle kanı temsil eden kırmızı boya döktü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Tel Aviv, Filistin, Şiddet, Lübnan, Fransa, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te Filistin ve Lübnan'a Destek Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:36 Havada Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada tur atıyor iniş yapamıyor Havada Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada tur atıyor iniş yapamıyor
19:29 İsrail’den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı
19:11 Baro Genel Kurulu’nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
18:11 Benzin istasyonunda dev patlama: Ölenler arasında çocuklar var Benzin istasyonunda dev patlama: Ölenler arasında çocuklar var
17:11 Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
08:55 Gözlerden uzak bir şekilde evlenen İrem Helvacıoğlu’nun düğün tarihi de yakın Gözlerden uzak bir şekilde evlenen İrem Helvacıoğlu'nun düğün tarihi de yakın!
08:42 Bu kez fena geliyor Meteoroloji’den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı
08:35 Sihirli Annem’in ’Toprak’ı Jennifer Boyner’den ’Defne Joy Foster’ itirafı Sihirli Annem'in 'Toprak'ı Jennifer Boyner'den 'Defne Joy Foster' itirafı
07:28 Karadağ’ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı’nı öve öve bitiremedi Karadağ'ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı'nı öve öve bitiremedi
07:11 İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi
01:47 Yalova’da kimyasal sızıntı: Nükleer tehdit ekibi bölgeye yönlendirildi Yalova'da kimyasal sızıntı: Nükleer tehdit ekibi bölgeye yönlendirildi
00:14 Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu
23:47 ABD’nin iki numarasından ’İran’ı vururuz’ mesajı ABD'nin iki numarasından 'İran'ı vururuz' mesajı
23:45 Diyarbakır’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var
23:41 A Milli Futbol Takımımız, Karadağ’ı 1-0 mağlup etti A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 20:52:09. #1.13#
SON DAKİKA: Paris'te Filistin ve Lübnan'a Destek Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.