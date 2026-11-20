Fransa'da polis ve jandarmanın silah kullanımına ilişkin meşru müdafaa "zırhı" sağlayan yasa tasarısına karşı başkent Paris'te Senato'nun önünde gösteri düzenlendi.

Farklı dernek ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla, kolluk kuvvetlerine meşru müdafaa "zırhı" sağlayan tasarıya karşı çıkanlar, Paris'te Senato'nun önünde toplandı.

Söz konusu tasarının "polislere öldürme ehliyeti" verdiğini savunarak karşı çıkan göstericiler, "Adalet yoksa, barış da yok" sloganları attı.

"Öldürme ehliyetine hayır" yazılı döviz taşıyan göstericiler, bugün Senato'da ele alınan tasarıdan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, Senato'nun önünde toprak ve mezar taşlarıyla sembolik mezarlar oluşturdu.

Söz konusu mezar taşlarının üzerinde, Fransa'da polis kurşunu veya müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin isimleri ve ölüm tarihleri yazıldı.

Yasa tasarısının parlamentodan geçmesi halinde, Fransa'daki mevzuat kapsamında belirlenen koşullarda silahını kullanan kolluk kuvvetleri, görevleri sırasında meşru müdafaa kapsamında hareket etmiş olarak kabul edilecek.

Tasarıyla birlikte, silahlarını orantısız bir şekilde kullandıklarına dair delil olması halinde polis ve jandarmalara sağlanan meşru müdafaa "zırhı" geçersiz sayılabilecek.

Ülkede son yıllarda Arap ve siyahi gençlere yönelik artan polis şiddeti nedeniyle farklı sivil toplum kuruluşları ve solcu siyasetçiler, tasarının polis kurşunuyla ölenlerin sayısını artırmasına yol açabileceğini savunuyor.

Tasarı, temmuz ayında parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te kabul edilmişti.

Fransa'da bir tasarının parlamentodan geçmesi için Senato ve Ulusal Meclis'in aynı metin üzerinde anlaşması gerekiyor.