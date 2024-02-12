Parti liderleri adaylarını açıklıyor - Son Dakika
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Parti liderleri adaylarını açıklıyor

Parti liderleri adaylarını açıklıyor

Gültekin Uysal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayını toplantıyla açıklayacak. Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı basın toplantısıyla duyurulacak. CHP ise Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları yapacak. Meral Akşener ise Denizli'de teşkilat buluşmasına katılacak.

12.02.2024 07:30  Güncelleme: 07:32
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10.00 - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayını düzenlenecek toplantı ile açıklayacak.

11.00 - Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı, TİP İstanbul İl binasında düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.

14.00 - Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı.

18.00 - Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Meclisi toplantısı.

18.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli - İncilipınar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek teşkilat buluşmasına katılacak.

Kaynak: ANKA

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Gültekin Uysal, Hatay, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

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