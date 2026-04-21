Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paşinyan'dan Yeni Anayasa Çağrısı

21.04.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paşinyan, Karabağ'ın ilhakına dair maddelerin revize edilmesi gerektiğini duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'ın Ermenistan'a ilhak edilmesi yönünde maddeler içeren Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıfta bulunulan anayasanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisinin seçim öncesi programını açıklarken, ülkede süregelen yeni anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'da bugüne kadar yapılan tüm anayasa referandumlarının sonuçlarının kamuoyunda her zaman şüpheyle karşılandığını belirten Paşinyan, geçmişte gazeteci olarak bu süreçleri yakından takip ettiğini ve toplumda sonuçların sahte olduğuna dair yaygın bir kanaat oluştuğunu ifade etti.

Paşinyan, bu algının vatandaş ile hukuk sistemi arasında ciddi bir güven sorunu yarattığını, dolayısıyla yeni anayasaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Vatandaş ile hukuk sistemi arasında organik bir bağ kurulması son derece önemlidir. Bu bağın tesisi ise ancak Anayasa'nın gerçek ve şeffaf bir referandumla kabul edilmesiyle mümkündür." dedi.

Mevcut anayasada, Karabağ'ın Ermenistan'a ilhakını öngören maddeler içeren Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf yapıldığını hatırlatan Paşinyan, "Yeni anayasada da bu bildirgeye atıfta bulunulması, Karabağ hareketinin sürdürüldüğü anlamına gelir. Bu ise Azerbaycan ile çatışmanın yeniden başlaması demektir. Çatışmanın yeniden başlaması ise barışı imkansız hale getirir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, iki ülke arasında nihai barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan Anayasası'nda yer alan ve kendi egemenliği ile toprak bütünlüğüne aykırı gördüğü hükümlerin çıkarılmasını şart koşuyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 14:04:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.