PASOK, Yunanistan'da düzensiz göçmenlerin ölümüyle ilgili kapsamlı araştırma talep etti

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Yunanistan'da muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK), Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenleri geri itmesi sonucu 3 yıl içindeki 15 olayda 43 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğine ilişkin tanık beyanlarına dayanan haberdeki iddialar için kapsamlı araştırma talep etti.

PASOK'tan yapılan yazılı açıklamada, İngiliz basın kuruluşu BBC'nin haberinde yer alan, düzensiz göçmenlerin maskeli kişilerce Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirildiği videonun, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e bir yıl önce de bir röportaj sırasında gösterildiği belirtildi.

"Aradan geçen bir yılın ardından kimse bu araştırmanın sonucunu bilmiyor. İnsan hayatını tehlikeye atan eylemlere ilişkin şikayetler çok. Cevaplar çoğunlukla, genelgeçer, muğlak ve konudan uzaklaştırıcı nitelikte" ifadesine yer verilen açıklamada, sınırların korunması konusunda siyasette hemfikir olunduğu ancak insan hayatı ve onurunun korunmasının, uluslararası hukuka ve Yunanistan anayasasına saygı gösterilmesinin tartışma konusu olamayacağı vurgulandı.

2014-2023 döneminde Doğu Akdeniz'de hayatını kaybeden ve kaybolan düzensiz göçmen sayısının 3 bin 321 olduğuna işaret edilen açıklamada, aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu can kayıpları için "Bazı ölümlerin ihmal veya daha da kötüsü yetkili devlet kurumlarının eylemleri sonucu gerçekleştiği düşüncesi büyük bir üzüntü yaratıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu haberin kaynağı olan BBC belgeseline ilişkin şu ifadeler de yer aldı:

"Yine utanç görüntüleri izledik. Aralarında bir bebeğin kimliği belirsiz maskeli bir kişi tarafından güvenli karadan, bilinmez bir rota için Yunan sahil güvenlik botuna bindirildiği görüntü de vardı. Yabancı birinin iki insanın boğulmasını kabul edilemez bir eylem olarak şikayet ettiğini de gördük. Yunan Sahil Güvenlik'in (eski) üst düzey bir yetkilisinin uluslararası suçtan bahsettiğini de duyduk."

İnsan hayatının korunmasının, modern Avrupa demokrasilerinde ahlaki ve yasal bir zorunluluk olduğu vurgulanan açıklamada, "Hiçbir gecikme olmaksızın kapsamlı bir araştırma yapılması ve varsa sorumluların cezalandırılması gereklidir." denildi.

İngiliz basın kuruluşu BBC'ye konuşan tanıklar, Yunanistan unsurlarının Akdeniz'de üç yıl içinde gerçekleştirdiği 15 geri itme olayında 43 düzensiz göçmenin ölümüne neden olduklarını ileri sürmüştü.

BBC'nin, tanık beyanlarına dayandırdığı haberde, Yunanistan unsurlarınca itilen veya Yunan adalarına vardıktan sonra yeniden denize terk edilen 43 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Haberde, BBC'nin habere konu olan belgesel için yapılan röportaj sırasında 12 düzensiz göçmenin Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirilip sonrasında şişme bota bırakılmasını içeren videoyu eski bir sahil güvenlik çalışanına gösterdiği aktarılmıştı. Bu kişinin röportaja ara verildiği sırada mikrofonun kapalı olduğunu düşünerek başkasıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Yunanca "Bunu neden güpegündüz yaptıklarını bilmiyorum. Kesinlikle yasa dışı ve uluslararası bir suç." dediği belirtilmişti.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada iddiaların henüz kanıtlanmadığını ve araştırıldığını savunmuştu.