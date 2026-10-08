Patna'dan Lucknow'a giden IndiGo uçağına havada yıldırım çarptı, kimse yaralanmadı

YENİ DELHİ, 8 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Patna kentinden kuzeydeki Lucknow kentine giden IndiGo havayolu şirketine ait bir iç hat yolcu uçağına havadayken yıldırım çarptı.

Yerel medyanın bildirdiğine göre çarşamba günü meydana gelen olayın ardından uçak güvenli şekilde varış noktasına iniş yaptı. Yolculardan ve mürettebattan yaralanan olmadığı bildirildi.

Olay meydana geldiği sırada uçağın yaklaşık 5.182 metre irtifada olduğunu kaydeden bir şirket yetkilisi, burun kısmı hasar gören uçağın bakım ve onarım için seferden çekildiğini belirtti.

Lucknow'da son iki gündür aralıksız yağmur yağdığı ve şiddetli hava koşullarının etkili olduğu bildirildi.