Patrik Rai'den Lübnan'da Tarafsızlık Vurgusu - Son Dakika
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Patrik Rai'den Lübnan'da Tarafsızlık Vurgusu

Maruni Patriği Rai, Lübnan'da tarafsızlığın güveni artıracağını belirtti ve barış çağrısı yaptı.

10.02.2025 03:46
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Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, ülkede tarafsızlığın gruplar arasındaki güveni artıracağını belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Aziz Maruni Bayramı için düzenlenen ayine Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yeni hükümetin başbakanı Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri de katıldı.

Ayin sırasında yaptığı konuşmada Patrik Rai, Cumhurbaşkanı Avn'a hitaben "Sizin seçilmenizle Lübnanlıların kalplerine güven geri geldi." ifadelerini kullanırken, yeni kurulan hükümetle güvenin arttığını vurguladı.

Patrik Rai, "Aziz Marun bize şunu söyler: Ülkem barış ülkesidir, savaş ülkesi değil. Ülkem medeniyet ülkesidir, çöküş ülkesi değil." şeklinde konuştu.

Lübnan'ın "egemenliğini ve onurunu yeniden kazanması gerektiğini" belirten Rai, "Biz Lübnan'ın bir barış vahası olarak kalmasını istiyoruz." diye konuştu.

Rai, "Tarafsızlık içeride güvenlik, dışarıda savunmadır. Tarafsızlık, Lübnan'daki gruplar arasındaki güveni artırır." ifadelerini sözlerine ekledi.

Ülkede 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin ardından 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam da 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn, Selam başbakanlığında kurulan yeni kabineyi dün onaylamıştı.

Yeni kabinenin bir araya geleceği toplantı sonrasında, Selam başbakanlığındaki hükümetin resmi olarak göreve başlaması için meclisten güvenoyu alması gerekiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patrik Rai'den Lübnan'da Tarafsızlık Vurgusu - Son Dakika

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