Rock Müziğin Efsane Patti Smith İstanbul Konserinde Dayanışma ve Özgürlük Çağrısı Yaptı

(İSTANBUL) - Rock müziğin efsane isimlerinden Patti Smith, uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahne aldı. Sanatçı, dün akşam Bonus Parkorman'da gerçekleşen konserde Patti Smith Quartet ile dinleyicilerle buluştu. Bonus Parkorman'daki gecede Filistin'den dünya çocuklarına uzanan sözleriyle binlerce kişiye seslenen sanatçı, "Aşkın kendisi bir devrimdir" dedi.

Stagepass organizasyonuyla düzenlenen konserde Smith'e gitarist Lenny Kaye, davulcu Jay Dee Daugherty, bas gitar ve klavyede Tony Shanahan ile oğlu gitarist Jackson Smith eşlik etti. Gecede İngiliz rock grubu New Model Army ön grup olarak sahne aldı. Ardından 79 yaşındaki Patti Smith alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

Konser öncesinde Parkorman semalarında beliren gökkuşağına işaret eden Patti Smith, sahneden yaptığı konuşmada, "Şehirden gelen gökkuşağı… Bu gece hepimiz için çok iyi bir işaret" dedi.

1975 tarihli "Horses" albümüyle rock müziğin yönünü değiştiren sanatçı, konser boyunca yalnızca şarkı söylemedi sık sık dinleyicilerle sohbet etti.

Konser sırasında Jim Morrison için özel bir bölüm ayıran Smith, "Jim Morrison'ın anısına iki şarkı yapacağız. İlk şarkı Doors'un ilk albümlerinden güzel küçük bir şarkı. İkincisi ise 'Horses'tan bir şarkı" ifadelerini kullandı.

Sahne performansı boyunca doğa ve geceye dair şiirsel anlatımlarda bulunan sanatçı, "Bir yerde ay var. Ayın nerede olduğunu bilmiyorum. Başka bir gezegen… Sen aysın. Ben ayım. Sen benim ayımsın" sözleriyle dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Konserin dikkat çeken anlarından biri de Patti Smith'in Filistin halkına ithaf ettiği konuşma oldu. Sanatçı, "2003 yılında Tony Shanahan ile birlikte Filistin halkı için bunu yazdık. Kalbimiz ve dualarımız her zaman Filistin halkı ile" dedi. Smith konuşmasının devamında, "Filistin çocukları, Lübnan çocukları, İran çocukları, Sudan çocukları… Dünyanın çocukları için" ifadelerini kullandı. Smith, "aşkın kendisinin bir devrim olduğunu" söyledi.

Konser sırasında sahneden izleyicilerle sohbet eden Smith, bir dinleyicinin doğum gününü de kutladı. Ardından grubunu tanıtan sanatçı, oğlu Jackson Smith'e dönerek esprili bir şekilde, "Sanırım Jackson, İstanbul'un belediye başkanı olacaksın" dedi.

Merhum eşi Fred Sonic Smith için "Because the Night" yazdığı aşk şarkısını seslendirmeden önce ise Parkorman'da gördüğü gelinlerden söz eden Smith, "Bugün iki güzel gelin gördüm. Sanırım düğünler vardı. Umarım mutlu çiftlerin güzel bir hayatı olur" diye konuştu.

Konserin final bölümünde birlik ve dayanışma mesajları veren Patti Smith, "Hepimizin daha iyi olma, daha güçlü olma ve iyi işler yapma gücü var" dedi. Sanatçı konuşmasını, "Aşkın kendisi kendi başına bir devrimdir. Biz bir aşk devriminin parçasıyız" sözleriyle sürdürdü.

Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda Patti Smith, dinleyicilere "Bu çok güzel bir geceydi. Enerjinizi sonsuza dek yanımda taşıyacağım" diyerek People Have the Power ("Halkın Gücü Var") şarkısıyla veda etti.

Rock müziğin efsane ismi, ayrıca İstanbul konserinin ardından seyircileri arkasına alarak çekilen bir fotoğrafı kendi Instagram hesabından "Thank You Istanbul" mesajıyla paylaştı.