Pazarcılar odası başkanı Altındal'a 508 bin lira zimmetten 21 yıla kadar hapis istendi

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ile 2 oda çalışanı hakkında pazarcı esnafından tezgah devri ve bağış adı altında makbuzsuz para toplanarak zimmete geçirildiği ve bu paraların oda sekreterinin banka hesabı üzerinden aklandığı iddiasıyla iddianame hazırlandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 8 sayfalık iddianamede, Ticaret Bakanlığı ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası "suçtan zarar gören" konumunda bulunurken, 18 pazarcı mağdur olarak yer alıyor.

İddianamede, tutuklu sanık Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal hakkında "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 6 yıl 3 aydan 21 yıla, "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek (kara para aklama)" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve 40 bin güne kadar adli para cezası talep ediliyor.

Oda genel sekreteri R.Y. ve kooperatif sekreteri D.M. için "zincirleme şekilde zimmete yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er günden 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, D.M. için ayrıca "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası talebinde bulunuldu.

İddianamede, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu uyarınca oda yöneticilerinin görevleriyle ilgili fiillerinde kamu görevlisi gibi sorumlu oldukları kaydedildi.

Altındal'ın, pazar tezgahlarının devri, bağış ve benzeri isimlerle pazarcı esnafından elden nakit para tahsil ettiği ancak bu ödemelere karşılık herhangi bir makbuz ya da belge düzenlemeyerek paraları oda hesaplarına aktarmadığı anlatıldı.

Mağdur esnafın ifadeleri ve şüpheli beyanları doğrultusunda Altındal'ın farklı tarihlerde zincirleme şekilde toplam 508 bin lirayı zimmetine geçirdiğinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, R.Y. ve D.M'nin de makbuz kesmeden para tahsil ederek "zimmet" suçuna yardım ettikleri belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna da yer verilen iddianamede, Altındal'ın zimmetine geçirdiği gayrimeşru paraları aklamak amacıyla D.M.'nin banka hesaplarını aracı olarak kullandığı ifade edildi.

İddianamede, rapora göre, D.M'nin banka hesabındaki toplam finansal işlem hacminin yaklaşık 18 milyon lira olduğu, bu tutarın 6 milyon liradan fazlasının Altındal, akrabaları ve üçüncü kişiler arasındaki para transferlerinden oluştuğu anlatıldı.

İddianamede, Altındal'ın "Pazar tezgahı alan kişilerin odaya bağış yaptığı hususu doğrudur. Bizim oda olarak bağış yapma, pazarcılara, ailelerine ve çalışanlarına yemek, piknik gibi organizasyonlar yapma, resmi ve dini bayramlarda hediye alma gibi hususlarda para harcama yetkimiz olmuyor. Biz bu harcamaları finanse etmek için bağış paralarını kullanıyoruz. Makbuz kesilmeyen tutarlar söylemiş olduğum işlemlerde kullanılmıştır." şeklindeki ifadesine de yer verildi.

İddianamede, Altındal'ın savunmasında öne sürdüğü harcamalara ilişkin hiçbir belge sunamaması ve MASAK raporundaki tespitler dikkate alınarak savunmanın, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.