Peçe takan husumetlisi tarafından çalıştığı atölyede öldürüldü (2)
Mersin'de peçe takarak kadın kılığına giren M.A.'nın (17), ağabeyinin ölümünden sorumlu tutup husumet beslediği Rıdvan Güner'i (35), çalıştığı oto tamir atölyesinde tabancayla vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iş arkadaşlarıyla konuşan Güner'in, silahlı saldırıda vurulduktan sonra yığıldığı anlar yer aldı.
Haber - Kamera: MERSİN,
Son Dakika › Güncel › Peçeli Saldırı: Oto Tamir Atölyesinde Cinayet - Son Dakika
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