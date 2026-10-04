Pehlivanköy\'de konteynerler dezenfekte edildi, Kırklareli\'nde kuşak sınavına girildi

Pehlivanköy ilçesinde çöp konteynerlerinde mobil yıkama aracıyla hijyen ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Pehlivanköy Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşaması amacıyla temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Çalışma kapsamında konteynerler yıkanıp dezenfekte edildi.

Tekvandocular için kuşak sınavı yapıldı

Kırklareli'nde tekvandoda üçüncü dönem Gıp-Kuşak terfi sınavı düzenlendi.

Türkiye Tekvando Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Kırklareli Gençlik Merkezi spor salonunda gerçekleştirilen sınavda, tekvandocular bir üst kuşağa geçmek mücadele etti.

Antrenör ve sınav komisyonu başkanı Savaş Ergin ile Kırklareli Tekvando İl Temsilcisi Gökhan Yeşil ve sınav komisyonu üyeleri hazır bulundu.

Tekvando İl Temsilcisi Yeşil, yaptığı açıklamada, bu tür sınavların tekvandocular için önemli olduğunu söyledi.

Başarılı olan sporcuları tebrik eden Yeşil, yeni sezonda turnuva ve şampiyonalarda sporculara başarı diledi.