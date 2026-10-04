Pehlivanköy'de konteynerler dezenfekte edildi, Kırklareli'nde kuşak sınavına girildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pehlivanköy'de konteynerler dezenfekte edildi, Kırklareli'nde kuşak sınavına girildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pehlivanköy\'de konteynerler dezenfekte edildi, Kırklareli\'nde kuşak sınavına girildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pehlivanköy'de çöp konteynerleri mobil yıkama aracıyla yıkanıp dezenfekte edilirken, Kırklareli'nde tekvandoda terfi sınavı düzenlendi. Sınavda sporcular bir üst kuşağa geçmek için mücadele etti, Pehlivanköy Belediyesi temizlik çalışmalarının süreceğini açıkladı.

Pehlivanköy ilçesinde çöp konteynerlerinde mobil yıkama aracıyla hijyen ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Pehlivanköy Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşaması amacıyla temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Çalışma kapsamında konteynerler yıkanıp dezenfekte edildi.

Tekvandocular için kuşak sınavı yapıldı

Kırklareli'nde tekvandoda üçüncü dönem Gıp-Kuşak terfi sınavı düzenlendi.

Türkiye Tekvando Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Kırklareli Gençlik Merkezi spor salonunda gerçekleştirilen sınavda, tekvandocular bir üst kuşağa geçmek mücadele etti.

Antrenör ve sınav komisyonu başkanı Savaş Ergin ile Kırklareli Tekvando İl Temsilcisi Gökhan Yeşil ve sınav komisyonu üyeleri hazır bulundu.

Tekvando İl Temsilcisi Yeşil, yaptığı açıklamada, bu tür sınavların tekvandocular için önemli olduğunu söyledi.

Başarılı olan sporcuları tebrik eden Yeşil, yeni sezonda turnuva ve şampiyonalarda sporculara başarı diledi.

Kaynak: AA
PehlivanköyKırklareliGüncelÇevreSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
Ceyda Düvenci’nin son hali dikkat çekti “Evlilik yaramış“ Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! "Evlilik yaramış"
Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu Dehşet anları kamerada Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada
14:54
Bakan Şimşek düğmeye bastı Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:30
Adana’da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9’luk iki deprem meydana geldi
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:25
Bursa’da kan donduran cinayet Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
13:11
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 15:34:28. #7.12#
SON DAKİKA: Pehlivanköy'de konteynerler dezenfekte edildi, Kırklareli'nde kuşak sınavına girildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei