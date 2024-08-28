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Pehlivanköy'de Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Fatma Ballı başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda 12-15 Eylül de düzenlenecek panayır da alınması gereken güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Ballı, panayırda tüm tedbirlerin alınacağını belirtti.

Lüleburgazspor teknik direktörlüğüne Çelik getirildi

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Lüleburgazspor teknik direktörlüğüne Hıdır Deniz Çelik'in getirildiği bildirildi.

Lüleburgazspor Kulübü Başkanı Kenan Ürün, AA muhabirine Çelik ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını söyledi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Ürün, transfer çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Balıklandırma çalışmaları

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce göletlerde balıklandırma çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Kırıkköy ve Ayvalı göletlerine İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan temin edilen 30 bin balık salındı.

Çalışmaların belirli aralıklarda süreceği bildirildi.