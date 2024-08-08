Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp son yolculuğuna uğurlandı

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Bu kadarı da pes artık! Oyun tahtasına döktüğü sıvıyla rakibini zehirledi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun şehit haberini alan ve kalp krizi geçiren anne Bahriye Kaygusuz, anjiyo olduğu Yozgat Şehir Hastanesi'nden oğlunun cenazesi için 5 saatlik izin alarak cenazeye sedyeyle getirildi.