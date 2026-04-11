Pendik'te Tarihi ve Kültürel Miras Sempozyumu Düzenlendi

Pendik'te gerçekleştirilen 'Pendik Tarihi ve Kültürü Sempozyumu', kentin binlerce yıllık geçmişini arkeolojik keşiflerden modern şehirciliğe kadar geniş bir perspektifle değerlendirdi. Sempozyumda Prof. Dr. Celal Özdoğan, Göbeklitepe ve Fırat-Dicle havzasından gelen toplulukların Pendik'e ulaşarak yerel halkla kaynaştığını ve bu etkileşimin çatışma yerine yeni bir yaşam modeli oluşturduğunu belirtti.

Özdoğan, tarımın bölgedeki balıkçılık ve toplayıcılıkla birleşmesiyle Anadolu'dan farklı bir ekonomik ve kültürel yapının ortaya çıktığını vurguladı. Bu modelin 'Fikirtepe Kültürü' olarak adlandırıldığını ve Pendik Höyüğü'ndeki çalışmalarla desteklendiğini ifade etti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise sempozyumun, ilçenin tarihine dair tartışmalara netlik kazandıracağını ve bu değerli keşiflerin korunarak sergilenmesinin önemini vurguladı.