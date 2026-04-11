Pendik'te Tarihi ve Kültürel Miras Sempozyumu Düzenlendi

11.04.2026 13:00
Pendik'te düzenlenen sempozyumda kentin tarihi ve kültürel geçmişi arkeolojik keşiflerden modern şehirciliğe kadar geniş bir perspektifle incelendi. Prof. Dr. Celal Özdoğan, bölgenin kültürel ve ekonomik yapısının 'Fikirtepe Kültürü' tarafından şekillendiğini belirtti.

Pendik'te gerçekleştirilen 'Pendik Tarihi ve Kültürü Sempozyumu', kentin binlerce yıllık geçmişini arkeolojik keşiflerden modern şehirciliğe kadar geniş bir perspektifle değerlendirdi. Sempozyumda Prof. Dr. Celal Özdoğan, Göbeklitepe ve Fırat-Dicle havzasından gelen toplulukların Pendik'e ulaşarak yerel halkla kaynaştığını ve bu etkileşimin çatışma yerine yeni bir yaşam modeli oluşturduğunu belirtti.

Özdoğan, tarımın bölgedeki balıkçılık ve toplayıcılıkla birleşmesiyle Anadolu'dan farklı bir ekonomik ve kültürel yapının ortaya çıktığını vurguladı. Bu modelin 'Fikirtepe Kültürü' olarak adlandırıldığını ve Pendik Höyüğü'ndeki çalışmalarla desteklendiğini ifade etti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise sempozyumun, ilçenin tarihine dair tartışmalara netlik kazandıracağını ve bu değerli keşiflerin korunarak sergilenmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Pendik, Miras, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde sert fren İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü Gayrimenkulde sert fren! İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü
Moda dünyasında kapışma Serenay mı, Barbie mi Moda dünyasında kapışma! Serenay mı, Barbie mi?
61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi 61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Mine Tugay ustasını unutmadı Duygulandıran paylaşım Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Süper Lig devinden Van Dijk bombası Süper Lig devinden Van Dijk bombası

14:24
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
13:19
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı İşte ilk fotoğraf
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:47:14. #7.12#
Advertisement
