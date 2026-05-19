Pendik\'te Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

Pendik'te bir binanın girişindeki müştemilatında çıkan ve çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ramazanoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın girişinde bulunan müştemilatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, binanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
