İstanbul Pendik'te inşaat alanındaki toprak kayması 9 katlı apartmanı boşalttı - Son Dakika
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İstanbul Pendik'te inşaat alanındaki toprak kayması 9 katlı apartmanı boşalttı

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İstanbul Pendik\'te inşaat alanındaki toprak kayması 9 katlı apartmanı boşalttı
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Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde yer alan inşaat alanında akşam saatlerinde toprak kaydı. Yağmurun toprağı yumuşattığı iddia edilirken, site sakinlerinin ihbarıyla gelen polis, zabıta ve AFAD ekipleri güvenlik şeridi çekti; 9 katlı binada oturanlar tedbir olarak dışarı çıkarıldı, zemin örtüyle kapatıldı.

PENDİK'te 9 katlı binanın önünde bulunan inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Sitenin bahçesinin bitişiğindeki bölümün de etkilendiği toprak kayması nedeniyle apartman sakinleri binadan tahliye edildi.

YAĞMURLA YUMUŞAYAN TOPRAK KAYDI

Olay, akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 9 katlı apartmanın bulunduğu sitenin önündeki inşaat alanında yağmur nedeniyle yumuşayan toprakta kayma meydana geldi. Durumu fark eden site sakinleri ekiplere ihbarda bulundu.

BİNA SAKİNLERİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Binada yaşayanlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yağmur suyunun toprak kaymasını artırmasını önlemek amacıyla zeminde örtüleme çalışması yapıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul Pendik'te inşaat alanındaki toprak kayması 9 katlı apartmanı boşalttı - Son Dakika
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