Pendik'te bir ilkokul binasının giriş kapısının üzerindeki sundurma çöktü.
Kaynarca Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nun bina giriş kapısının üzerinde yer alan sundurmada henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine belediye görevlileri sevk edildi.
Görevliler çöken alanda şerit çekilerek önlem alırken, etrafa saçılan molozlar temizlendi.
Ekiplerin okul binasındaki incelemeleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te İlkokul Sundurması Çöktü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?