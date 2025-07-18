Pendik'te Kız Arkadaşını Darbeden Şüpheli Yakalandı

Pendik'te, darbettiği kız arkadaşını zorla araca bindiren şüpheli gözaltına alındı.

Kavakpınar Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kadının darbedildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede S.Ç'nin, kız arkadaşı E.D. ile tartıştığı, ardından kadını darbettiği ve araca zorla bindirerek olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin içinde bulunduğu aracı durduran ekipler, S.Ç'yi gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan kadının, şüpheli tarafından boğazı sıkılarak zorla araca bindirildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.