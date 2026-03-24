Pendik'te Otoyolda Kaza: 2 Yaralı
Pendik'te Otoyolda Kaza: 2 Yaralı

24.03.2026 02:39
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil gişelere çarptı, 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

PENDİK, Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelere çarpan otomobil, takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeler mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan D.Ç. yönetimindeki 34 PAB 427 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle gişelere çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Otomobil çekiciyle kaldırılırken, yola dökülen parçalar temizlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

