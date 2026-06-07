Pendik'te Yol Tartışması: Kadın Sürücü Polisi Aradı - Son Dakika
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Pendik'te Yol Tartışması: Kadın Sürücü Polisi Aradı

Pendik\'te Yol Tartışması: Kadın Sürücü Polisi Aradı
07.06.2026 12:08
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Pendik'te park halindeki kamyon nedeniyle oluşan yol tartışması sonrasında kadın sürücü polisi aradı.

PENDİK'te nakliye kamyonunun eşya indirmek için park ettiği sokakta iki sürücü karşı karşıya geldi. Sokaktan çıkmak için ilerleyen kadın sürücüyle, sokağa girmek için seyreden otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kadın sürücü ilerlemek için selektör yaptığını söylerken, diğer sürücü ise 'Aracım arıza' yaptı diyerek sokakta durdu. Kadın sürücü polisi ararken, diğer sürücü ise çevredekilerin araya girmesiyle geri manevra yaparak sokaktan ayrıldı. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Esenyalı Mahallesi Aytaşı sokakta yaşandı. İddiaya göre sokakta eşya indirmek için park eden kamyon nedeniyle yol daraldı. Bu sırada sokakta ilerleyen otomobil sürücüsü karşı yönden gelen araca yol vermesi için selektör yaptı. Diğer sürücü ikazı dikkate almayarak sokağa girdi.

'ARACIM ARIZA YAPTI'

Daralan yolda bekleyen sürücülerden diğeri yol vermemek için dörtlülerini yakarak aracından indi. Diğer otomobil sürücüsü 'Geri git selektör yapıyorum' diyerek sokaktan çıkmak istedi. Otomobil sürücüsü bu kez, aracının kaputunu açarak 'Aracım arıza' yaptı diye karşılık verdi.

'BU NASIL BİR ŞOV'

Bu sırada mahalle sakinleri 'Sen yol ver de geçsin' diyerek kadın sürücüyü ikna etmeye çalıştı. Duruma sinirlenen ve sokaktan çıkamayan kadın sürücü ise 'Bu nasıl bir şov. Arabada kadın var çocuk var. Bu yaptığı şov ne' diyerek duruma tepki gösterdi. Kadın sürücü 'Polis çağıracağım' diyerek otomobil sürücüsüyle tartışmaya da devam etti. Otomobil sürücüsü 'Benim şeridim. Kendinden utan' diye karşılık verirken, kadın sürücü polisi aradı. Bir süre korna çalan diğer sürücü ise geri manevra yaparak sokaktan çıktı.

ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Olay nedeniyle sokakta trafik yoğunluğu oluştu. Çevredekiler tarafından ikna edilen sürücünün aracıyla sokaktan ayrılmasının ardından trafik akışı normale döndü. O anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Pendik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Yol Tartışması: Kadın Sürücü Polisi Aradı - Son Dakika

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