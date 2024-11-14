Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu - Son Dakika
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Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu

Pentagon\'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu

Dünya UFO gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiyor. ABD Savunma Bakanlığı, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ile birlikte toplam 757 olayı kapsayan "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP)" raporunu Kongreye sundu. Rapordan bir gün önce bakanlık eski yetkililerinden Luis Elizondo, UFO'lara ilişkin "Evrende yalnız değiliz" ifadesini kullanmıştı.

14.11.2024 23:46
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ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi, Washington'da "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP), Gerçeği Ortaya Çıkarmak" başlıklı bir oturum düzenledi. Son yıllarda UFO'larla ilgili iddiaları yüksek sesle dile getiren eski Pentagon yetkililerinden Elizondo, oturumda bir araya gelen temsilcilere, "UAP gerçektir. Aşırı gizlilik sadık devlet memurlarına, askeri personele ve halka karşı ciddi suistimallere yol açıyor. Tüm bunlar evrende yalnız olmadığımız gerçeğini gizlemek için yapıldı" iddiasında bulundu.

757 TANIMLANAMAYAN ANORMAL FENOMENLER RAPORU

Oturumdan bir gün sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) ile birlikte toplam 757 olayı kapsayan "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP)" raporunu Kongreye sunduğunu bildirdi. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, raporun, Bakanlığa bağlı Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) tarafından 2022 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası gereği hazırlandığı belirtildi.

KAYITLARA GİRMEYEN OLAYLAR

Bu yılki raporda, 1 Mayıs 2023 ile 1 Haziran 2024 arasında toplam 485 olayla birlikte 2021 ve 2022'de meydana gelen ancak AARO'ya bildirilmediği için kayıtlara girmeyen 272 UAP olayının yer aldığı ifade edildi. Açıklamada, bu yıl rapor edilen olaylardan 118'inin balonlara, kuşlara ve insansız hava araçlarına bağlı olarak çözüldüğü ancak diğer vakalarla ilgili incelemelerin sürdüğü bilgisi verildi. AARO'nun şu ana kadar incelediği toplam UAP vaka sayısının 1 Haziran 2024 itibarıyla 1600'ün üzerine çıktığına işaret edilerek, UAP olaylarının oluşturduğu potansiyel tehditlerin analiz edilmesi ve anlaşılmasının, birçok bakanlık ve kurumun dahil olduğu bir işbirliği çabasıyla devam ettiği belirtildi.

"EVRENDE YALNIZ DEĞİLİZ"

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi komitesinde dün düzenlenen "UAP, Gerçeği Ortaya Çıkarmak" başlıklı oturumda Pentagon eski yetkililerinden Luis Elizondo, "tanımlanamayan uçan cisim"lere (UFO) ilişkin "Evrende yalnız değiliz." ifadesini kullanmıştı. Elizondo, daha önce gizli bir Pentagon programının parçası olarak UFO'ları araştırdığını öne sürerek, " UAP gerçektir. Aşırı gizlilik, sadık devlet memurlarına, askeri personele ve halka karşı ciddi suistimallere yol açıyor. Tüm bunlar evrende yalnız olmadığımız gerçeğini gizlemek için yapıldı." demişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • abdurrahman yilmazturk:
    Eyyy uzaylilar, yaw siz kimsiniz ya? Bizim galaksi reisimiz tüm dünyalara yeter biiznillah elhamdullillah. 21 17 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Uzaylılardan ricamdır akp liler incelensin 10 3 Yanıtla
  • V. A.:
    Ben ufo demek istemiyorum tatunkayomeyeleraso demek istiyorum mesela ?????? 3 1 Yanıtla
  • Zamanecocuk MUZAY:
    Bak rapor koduna bak 757? Başkanın dahi göremediği 57 bölgenin adını kodlamalislar sahtekarlar.. Hepsi yalan ve yakında ifşa edeceğiz! Sizi gıdi sahtekarlar sizi 3 0 Yanıtla
  • Ertas Muammer:
    UFO’larında kendini savunma hakkı var..!! 2 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Uf OL muşş 1 1 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    bi UFO’muz eksikti 0 1 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    UFO olursa dolar fırlar aman dikkat yatırım tavsiyesi değildir 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Bu uzaylılar uzun yıllardır çalışma yapıyorsa, tüm hazırlıkları bitirip bir gecede dünyayı ele geçirirlerse, yapacak bişey de kalmaz, acaba böyle bir çalışmaları varmıki. Böyle olursa zaten bittik. Bizim nesil bir uzaylı istilası görmedi zaten o da oldumu tam olur 0 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Ufo gören masum ABD'liler. 0 0 Yanıtla
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