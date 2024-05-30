Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri'nde Neveser Kökdeş konseri düzenlenecek - Son Dakika
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Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri'nde Neveser Kökdeş konseri düzenlenecek

Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri\'nde Neveser Kökdeş konseri düzenlenecek

Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri kapsamında, Neveser Kökdeş konseri gerçekleştirilecek. Konserde solist Çiğdem Yarkın ve genç solist Neva Gerişlioğlu, ünlü bestekar Neveser Kökdeş'in eserlerini seslendirecek. Konserler, Türk müziğinin tarihsel, kültürel ve edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlerin de yer aldığı bir program sunuyor.

30.05.2024 16:35
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Suna ve İnan Kıraç Vakfınca düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri kapsamında "Neveser Kökdeş" konseri gerçekleşecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Pera Müzesi Oditoryumu'ndaki konser, 2 Haziran'da 15.30'da sanatseverlerle buluşacak.

Sezon sonu konserinde, solist Çiğdem Yarkın ve genç solist Neva Gerişlioğlu, ünlü bestekar, güfte yazarı ve piyanist Neveser Kökdeş'in eserlerini seslendirecek.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın aziz hatırasına saygıyla, Sinan Sipahi koordinatörlüğünde düzenlenen konserler, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.

Usta yorumcuların ve sazendelerin büyük bestekarların seçme eserlerini seslendirdiği konserlerin sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel üstleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri'nde Neveser Kökdeş konseri düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri'nde Neveser Kökdeş konseri düzenlenecek - Son Dakika
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