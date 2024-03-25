Perinçek: Moskova'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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Perinçek: Moskova'daki terör saldırısını kınadı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Moskova'daki terör saldırısını kınayarak, saldırının failinin Rusya ile savaşan ABD ve Ukrayna olduğunu savundu. Perinçek, Rusya'nın cezasız bırakmayacağını ve cevaplarının Suriye'nin kuzeyinde olabileceğini öne sürdü. Ayrıca, Türkiye'nin de Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki güvenlik sorunlarına karşı harekete geçebileceğini belirtti.

25.03.2024 17:37  Güncelleme: 17:40
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna yönelik düzenlenen ve 137 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Perinçek, partisinin Beyoğlu'ndaki il binasında yaptığı açıklamada, terör saldırısında ölenlerin failinin Rusya ile savaşan ABD ve Ukrayna olduğunu savundu.

Rusya'nın, faillerin ve arkasındaki gücün cezasız kalmayacağını açıkladığını söyleyen Perinçek, "Putin Rusya'sını çok iyi tanıyoruz. Bu tür açıklamalar yerine getirilir. Rusya şimdi nasıl ve ne yaparak cezalandıracak? Birincisi Rusya, Ukrayna cephesinde daha kararlı ve daha etkin savaş araçları kullanacaktır. Rusya'nın hiç kimse aynı Amerika'nın yaptığı gibi sivillere karşı Moskova'dakine benzer terör eylemleri düzenleyeceğini sanmasın." diye konuştu.

Perinçek, Rusya'nın Moskova'daki saldırıya vereceği cevaplardan birinin de Suriye'nin kuzeyinde olabileceğini öne sürdü.

Bölgenin ABD tarafından terör örgütlerinin eğitim istasyonuna dönüştürüldüğünü kaydeden Perinçek, "Teröristler orada eğitiliyor. Orada eğitilmiş unsurların Moskova'daki terör eyleminde kullanıldığı anlaşılıyor." dedi.

Perinçek, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı Rusya'nın bölge ülkeleriyle askeri harekatlara girişebileceğini, bu koşulların Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu iddia ederek, "Türkiye'nin de Suriye ve Irak'ın kuzeyinde güvenlik sorunları var. ABD ve İsrail'in, PKK/YPG/PYD'yi Suriye'nin kuzeyinde örgütlediği ve Türkiye'nin içinde terör eylemlerine sevk ettiği biliniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin sınır ötesindeki harekatları için çok elverişli imkanlar ve yeni müttefikler doğmuş bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek, terör örgütlerine karşı bu olanağın Rusya, Suriye, Irak ve İran'la birlikte kullanılabilmesi için Türkiye'nin siyasetini ve stratejisini değiştirmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Perinçek: Moskova'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

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