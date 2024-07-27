Peru'da kontrolden çıkan otobüs yaya geçidine daldı: 1 ölü, 31 yaralı - Son Dakika
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Peru'da kontrolden çıkan otobüs yaya geçidine daldı: 1 ölü, 31 yaralı

Peru'nun başkenti Lima yakınlarında meydana gelen kaza sonucu, iki yolcu otobüsünden biri kontrolden çıkarak yaya geçidine daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, otobüsün aşırı hız yaptığını belirtti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve görüntülerde, yaya geçidinden geçen bir kişinin otobüsün altında kalarak hayatını kaybettiği görüldü. Otobüs ayrıca kırmızı ışıkta bekleyen bir motora da çarptı, ancak motor sürücüsü son anda kaçmayı başardı.

27.07.2024 19:39
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- Peru'da kontrolden çıkan otobüs yaya geçidine daldı: 1 ölü, 31 yaralı

LİMA - Peru'da kaza yapan iki yolcu otobüsünden birinin, kontrolden çıkarak yaya geçidine dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Peru'nun başkenti Lima yakınlarındaki Magdalena del Mar bölgesinde iki yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yolcu otobüslerinden biri kontrolden çıkarak yaya geçidine daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, otobüslerden birinin aşırı hız yaptığını belirtti. Yaralıların otobüste bulunan yolculardan oluştuğu ifade edildi.

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, yaya geçidinden geçen bir kişinin kontrolden çıkan otobüsü fark ettiği ve kaçmaya çalıştığı sırada otobüs ile elektrik direği arasında kalarak hayatını kaybettiği görüldü. Otobüs, ayrıca kırmızı ışıkta bekleyen bir motora da çarparken, motor sürücüsünün son anda kaçarak kurtuldu.

Kaynak: İHA

Lima, Ulaşım, Güvenlik, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

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