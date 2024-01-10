Peru, Ekvador Sınırında Olağanüstü Hal İlan Etti

LİMA, 10 Ocak (Xinhua) -- Peru hükümeti Salı günü, komşu Ekvador'daki suç çetelerinin yarattığı şiddet olayları nedeniyle bu ülke ile olan kuzey sınırı boyunca olağanüstü hal ilan etti.

Başbakan Alberto Otarola, olağanüstü hal ilanı uyarınca polis güçlerini desteklemek üzere henüz belirtilmemiş sayıda ordu birliğinin bölgede konuşlandırılacağını kaydetti.

Aynı günün sabah saatlerinde, Ekvador'un güneyindeki Guayaquil kentinde bir grup maskeli silahlı kişi, yayın yapıldığı sırada bir TV stüdyosuna girerek personeli rehin almıştı.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkesinde silahlı iç çatışma hali olduğunu ilan ederek, 22 çeteyi terör örgütü olarak sınıflandıran bir kararname yayımladı.

Noboa, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, "Silahlı çatışma hali ilanına dair bir kararname imzaladım ve aşağıda ismi geçen uluslararası organize suç gruplarını terör örgütü ve muharip devlet dışı aktörler olarak tanımladım" dedi.

La Republica gazetesine göre Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Ekvador hapishanelerinden kaçan gangsterlerin Peru'ya girişini engellemek için acil önlemler almak üzere Salı günü erken saatlerde bir acil durum toplantısı düzenledi.